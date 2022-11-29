ua ru
Вт, 29 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США виділять десятки мільйонів доларів на обладнання для енергосистеми України

Новость на русском →
Вівторок 29 листопада 2022 17:54
США виділять десятки мільйонів доларів на обладнання для енергосистеми України Фото: США виділять десятки мільйонів доларів на обладнання для енергосистеми України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки виділять 53 мільйони доларів на закупівлю обладнання, яке потрібне для відновлення енергосистеми України після російських атак.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це сказано у заяві Держдепу США.

"Це обладнання буде швидко доставлене до України в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму", - зазначили у відомстві.

У Держдепі також деталізували, що пакет допомоги включатиме розподільні трансформатори, автоматичні вимикачі, обмежувачі перенапруги та інше обладнання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США виділили 20 млн доларів на підтримку ініціативи Grain from Ukraine.

Також ми писали, що США виділили новий пакет військової допомоги для України, до якого увійшли ракети для засобів протиповітряної оборони, HIMARS та багато іншого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Електроенергія Допомога Україні
NEWS
Україна отримала від Франції ще одну РСЗВ
Україна отримала від Франції ще одну РСЗВ
DAILY
Михайло Самусь: Захід даремно боїться ескалації конфлікту та розвалу Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: Захід даремно боїться ескалації конфлікту та розвалу Росії