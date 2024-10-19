UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

США виділять 20 млрд доларів Україні в рамках допомоги G7 з активів Росії, - FT

Фото: США внесуть до 20 млрд доларів кредиту G7 для України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

США готові надати Україні до 20 млрд доларів. Ці кошти будуть виділені в рамках кредиту G7, який буде погашатися за рахунок прибутку, отриманого від заморожених російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Видання зауважило, що переговори про кредит прискорюються, оскільки західні чиновники хочуть надати фінансування Києву до кінця року, усвідомлюючи, що в разі перемоги кандидата в президенти Дональда Трампа на виборах у США, допомога Вашингтона Україні може бути припинена.

Переговори щодо кредиту для України

Країни "Великої сімки" вже кілька місяців ведуть переговори щодо структури кредиту в розмірі 50 млрд доларів, узгодженого в червні, причому донедавна очікувалося, що внесок Вашингтона буде меншим, ніж планувалося спочатку, оскільки ЄС не зміг гарантувати, що російські активи залишаться знерухомленими щонайменше на три роки.

Але в п'ятницю американські чиновники повідомили своїм колегам з G7, що Вашингтон надасть повну початкову суму, що становить близько 20 млрд доларів.

За їхніми словами, це стане можливим, навіть якщо ЄС не вдасться переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти вето на продовження санкцій ЄС - умова, на якій наполягає Вашингтон.

За словами двох анонімних співрозмовників, міністри фінансів G7, які зберуться у Вашингтоні 25 жовтня в кулуарах засідань МВФ і Світового банку, мають оприлюднити заяву з розподілом і структурою кредиту.

Кредит для України

РБК-Україна писало, що ще наприкінці вересня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС надасть Україні кредит у розмірі 35 млрд євро. При цьому Україні не доведеться сплачувати кредит - його погасять за рахунок прибутку від заморожених російських активів.

Президент України Володимир Зеленський після цього розповів, що передані Євросоюзом гроші планують спрямувати на енергетичний сектор та потреби у сфері оборони.

9 жовтня стало відомо, що Рада ЄС погодила ініціативу Єврокомісії про кредит для України.

Днями стало відомо, що у Європарламенті зробили крок до надання Україні кредиту на 35 млрд євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки