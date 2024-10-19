США виділять 20 млрд доларів Україні в рамках допомоги G7 з активів Росії, - FT

Видання зауважило, що переговори про кредит прискорюються, оскільки західні чиновники хочуть надати фінансування Києву до кінця року, усвідомлюючи, що в разі перемоги кандидата в президенти Дональда Трампа на виборах у США, допомога Вашингтона Україні може бути припинена.

Переговори щодо кредиту для України

Країни "Великої сімки" вже кілька місяців ведуть переговори щодо структури кредиту в розмірі 50 млрд доларів, узгодженого в червні, причому донедавна очікувалося, що внесок Вашингтона буде меншим, ніж планувалося спочатку, оскільки ЄС не зміг гарантувати, що російські активи залишаться знерухомленими щонайменше на три роки.

Але в п'ятницю американські чиновники повідомили своїм колегам з G7, що Вашингтон надасть повну початкову суму, що становить близько 20 млрд доларів.

За їхніми словами, це стане можливим, навіть якщо ЄС не вдасться переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти вето на продовження санкцій ЄС - умова, на якій наполягає Вашингтон.

За словами двох анонімних співрозмовників, міністри фінансів G7, які зберуться у Вашингтоні 25 жовтня в кулуарах засідань МВФ і Світового банку, мають оприлюднити заяву з розподілом і структурою кредиту.