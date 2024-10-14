У Європарламенті зробили крок до надання Україні кредиту на 35 млрд євро
Комітет Європарламенту з питань торгівлі схвалив ініціативу, в рамках якої Україні хочуть надати кредит на 35 млрд євро. Його погасять за рахунок прибутку від заморожених російських активів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європарламенту.
Під час розгляду пропозиції Єврокомісії щодо кредиту для України 31 член комітету проголосував "за", а ще чотири - "проти".
У Європарламенті нагадали, що такий кредит буде вкладом ЄС в ініціативу "Великої сімки" надати Україні 50 млрд доларів за рахунок прибутку від заморожених активів Росії.
Після цього кредит винесуть на розгляд Європарламенту. Це відбудеться на сесії ЄП 21-24 жовтня. Потім Рада ЄС має затвердити кредит для України за письмовою процедурою. Рішення набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.
Кредит для України
Нагадаємо, наприкінці вересня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва оголосила, що ЄС надасть Україні кредит у розмірі 35 млрд євро. При цьому Україні не доведеться сплачувати кредит - його погасять за рахунок прибутку від заморожених російських активів.
Президент України Володимир Зеленський після цього розповів, що передані Євросоюзом гроші планують спрямувати на енергетичний сектор та потреби у сфері оборони.
9 жовтня стало відомо, що Рада ЄС погодила ініціативу Єврокомісії про кредит для України.
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