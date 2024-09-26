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США передають Україні бомби для F-16 з дальністю до 110 км, - ABC

Вашингтон, Четвер 26 вересня 2024 13:02
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США передають Україні бомби для F-16 з дальністю до 110 км, - ABC Фото: США передають Україні бомби для F-16 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

США у новому пакеті допомоги передають Україні плануючі бомби American Joint Standoff Weapon (JSOW). Вони можуть вражати цілі на відстані до 110 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Представник Пентагону заявив у коментарі виданню, що це вперше українські військові отримають плануючі бомби JSOW у рамках пакету допомоги на 375 млн доларів.

Ці бомби можуть встановлені на винищувачі F-16, які отримала Україна. Бомби мають висувні крила, які допомагають їм досягати цілей на відстані до 70 миль (близько 110 км). Існує кілька версій JSOW, але ті, що відправляють в Україну, за словами чиновника США, оснащені касетними боєприпасами.

Джерела ABC також повідомляють, що США незабаром оголосять про виділення Україні понад 2 млрд доларів допомоги в рамках ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

На відміну від пакета на 350 млн доларів, в рамках якого відправляють озброєння з існуючих американських запасів для України, кошти USAI використовуються для контрактів на закупівлю допомоги, реалізація яких може тривати місяці або роки. За словами посадовця, нова допомога здебільшого піде на закупівлю боєприпасів для України.

Що відомо про бомби JSOW

JSOW можуть помилково називати ракетою. Насправді це малопомітна високоточна плануюча бомба загальною вагою близько 500 кг.

Різниця полягає у тому, що ракету можна запустити, а авіабомба призначена для скидання з літаків. Аналітики припускають, що українські військові зможуть застосовувати JSOW на відстані кількох десятків кілометрів через російську ППО та перевагу у небі.

Касетна версія бомби JSOW несе 145 суббоєприпасів, які важать по 1,5 кг та мають комбінований кумулятивний та уламковий ефект.

Допомога від США

Нагадаємо, Білий дім повідомив про виділення для української армії нового пакета допомоги у розмірі 375 млн доларів. Він включає бомби, боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, ракети, протитанкові системи, бронетранспортери M1117 та інше обладнання.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна вперше отримає від США авіаційні бомби середньої дальності для винищувачів F-16.

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