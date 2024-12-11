США виділили для України кредит, а РФ вдарила по центру Запоріжжя: новини за 10 грудня

Війна Росії проти України: останні новини

Президент Володимир Зеленський відреагував на заклики до зниження мобілізаційного віку до 18 років. Він наголосив: пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу РФ.

У Пентагоні повідомили, що солдати КНДР досі перебувають в Курській області в готовності вступити в бій.

Орбан зустрівся із Трампом: що відомо

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що провів зустріч із новообраним президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго (штат Флорида). Окрім цього, на зустрічі був Ілон Маск, якого Трамп планує призначити співголовою нового урядового департаменту, та Майк Волц, кандидат на посаду радника з національної безпеки.

При цьому, сам Трамп досі не написав нічого про зустріч з угорським прем'єром.

Правоохоронці запобігли убивству сім’ї волонтерів із Черкащини

Мова йде про родину волонтерів на Черкащині, а саме про керівницю благодійного фонду, що допомагає Силам безпеки та оборони, та її чоловіка - демобілізованого воїна ЗСУ, який отримав тяжке поранення на передовій.

Мотивом замаху стала відмова потерпілих сплачувати вигаданий борг за ремонтні роботи в їхньому будинку. Для вчинення злочину зловмисники підготували чотири саморобні вибухові пристрої, які спорядили порохом, гайками та запальними шнурами. Надалі вони планували закинути вибухівку до спальної кімнати, в якій мало відпочивати подружжя.

Українські банки знизять ліміти для переказів з картки на картку

Найбільші банки України готуються цього тижня підписати меморандум щодо "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг". Планується знизити ліміт для переказів з картки на картку. Про це РБК-Україна стало відомо з тексту відповідного меморандуму, який є в розпорядженні редакції.

Як повідомили джерела видання, остаточний текст документа ще не узгоджений.

У Зеленського розповіли, які питання порушать на першому засіданні нової Контактної групи

Як розповів заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква, президент Володимир Зеленський на засіданні Контактної групи щодо завершення війни планує обговорити запрошення України до НАТО.

Жовква нагадав, що вчора Зеленський розповів про створення нової Контактної групи, а також вже було анонсовано перше її засідання на рівні декількох європейських партнерів.

Уряд затвердив угоду з Румунією про будівництво мосту через Тису

Кабінет міністрів затвердив угоду з урядом Румунії про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса. Міст будують на українсько-румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква (Україна) - Сігету-Мармацієй (Румунія)

За проєктом, на місці будівництва мають звести 1,2 км нової дороги, міст, кільцеве перехрестя та новий прикордонний пункт із паркінгом.

Лукашенко заявив, що в Білорусь завезли кілька десятків ядерних боєголовок

"Я сюди ввіз ядерні боєголовки. Не один десяток штук. Багато хто пише: "А, це жарт, ніхто нічого не ввіз". Ввезли. А те, що вони кажуть, що це жарт, значить, вони проґавили. Вони навіть не помітили, як ми сюди їх завезли", - заявив диктатор Олександр Лукашенко.

Дрон влучив у службовий автомобіль місії МАГАТЕ по дорозі до окупованої Запорізької АЕС

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі засудив цей випадок, як "неприпустимий" напад на співробітників Агентства, які працюють над запобіганням ядерній аварії під час військового конфлікту.

США виділили для України кредит на 20 млрд доларів, - Мінфін

"Ці кошти, що виплачуються за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів Росії, забезпечать Україні критично важливу підтримку, оскільки вона захищає свою країну від неспровокованої агресивної війни", - зазначила міністр фінансів США Джанет Йеллен.

У Запоріжжі з-під завалів дістали ще одного загиблого: що відомо про наслідки ворожої атаки

У Запоріжжі, де російська армія завдала удару по центру міста, з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого.

Відомо про 4 загиблих та 20 поранених. Також щонайменше 6 осіб залишаються під завалами. З деякими з них є контакт.