США виділили для України кредит на 20 млрд доларів, - Мінфін

Як зазначила міністр фінансів США Джаннет Єллен, 20 млрд доларів від США забезпечать для України критично важливу допомогу.

"50 мільярдів доларів, які "Велика сімка" колективно виділяє в рамках цієї ініціативи, допоможуть забезпечити Україну ресурсами, необхідними для підтримки служб екстреної допомоги, лікарень та інших основ її мужнього опору", - додала вона.

Водночас, у Мінфіні США роз'яснили, що сьогодні США виконали своє зобов'язання про 20 млрд доларів для України, "перерахувавши ці кошти до Фонду фінансового посередництва щодо сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України (FORTIS Ukraine FIF)". Через такий фонд кошти вже нададуть Україні.