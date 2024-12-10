США выделили для Украины кредит на 20 млрд долларов, - Минфин

Как отметила министр финансов США Джаннет Йеллен, 20 млрд долларов от США обеспечат для Украины критически важную помощь.

"50 миллиардов долларов, которые "Большая семерка" коллективно выделяет в рамках этой инициативы, помогут обеспечить Украину ресурсами, необходимыми для поддержания служб экстренной помощи, больниц и других основ ее мужественного сопротивления", - добавила она.

В то же время в Минфине США разъяснили, что сегодня США выполнили свое обязательство о 20 млрд долларов для Украины, "перечислив эти средства в Фонд финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF)". Через такой фонд средства уже будут предоставлены Украине.