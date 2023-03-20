США виділили Україні черговий пакет військової допомоги на 350 млн доларів

Сьогодні, 20 березня, Сполучені Штати Америки оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на 350 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував США за виділену допомогу. Він заявив, що Україна отримає артилерійські боєприпаси 155 мм, боєприпаси до HIMARS, Bradley, протирадіолокаційні ракети HARM, протитанкову зброю та річкові катери.

Мова йде про снаряди для артилерійських реактивних систем високої мобільності HIMARS.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки анонсують новий пакет військової допомоги Україні на 350 мільйонів доларів.

Раніше у Білому домі пообіцяли, що США продовжать надавати Україні військову допомогу в "історичних обсягах".

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