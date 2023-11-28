США виділили безповоротну допомогу для енергетики України: на що підуть кошти

За даними прес-служби, загальна сума зобов’язань щодо внесків від спонсорів до Фонду підтримки енергетики України сягнула 329 млн євро. З них на рахунок Фонду фактично перераховано близько 192 млн євро від 15 спонсорів державного та приватного секторів з різних держав. Решта суми - анонсовані та формалізовані внески, які очікуються на рахунку Фонду найближчим часом.

Кошти використовуються для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення енергетичних компаній, повідомили в прес-службі.

Зокрема, у період з 1 січня по 27 листопада 2023 року в межах Фонду укладено 132 угоди про закупівлю енергетичного обладнання, палива та матеріалів на загальну суму в майже 100 млн євро.

Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року, він дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.

Допомога США

Нагадаємо, Сполучені Штати вже виділили 522 млн доларів для закупівлі енергетичного обладнання, а також для підтримки й захисту енергетичної системи України.

Росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року. Військові попереджають, що Росія накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку українських розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими.

Як писало Financial Times, Україна посилено готується до можливих масованих ударів російської армії по енергетиці. Українська влада вважає, що цього разу країна краще підготовлена до атак.