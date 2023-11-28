ua en ru
Вт, 28 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США виділили безповоротну допомогу для енергетики України: на що підуть кошти

Україна, Вівторок 28 листопада 2023 10:50
UA EN RU
США виділили безповоротну допомогу для енергетики України: на що підуть кошти Фото: Енергетика України отримає на 25 млн доларів від США (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Уряд США зробить перший грантовий внесок до Фонду підтримки енергетики України на 25 млн доларів (23 млн євро). Угоду про це підписали Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Секретаріат Енергетичного Співтовариства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

За даними прес-служби, загальна сума зобов’язань щодо внесків від спонсорів до Фонду підтримки енергетики України сягнула 329 млн євро. З них на рахунок Фонду фактично перераховано близько 192 млн євро від 15 спонсорів державного та приватного секторів з різних держав. Решта суми - анонсовані та формалізовані внески, які очікуються на рахунку Фонду найближчим часом.

Кошти використовуються для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення енергетичних компаній, повідомили в прес-службі.

Зокрема, у період з 1 січня по 27 листопада 2023 року в межах Фонду укладено 132 угоди про закупівлю енергетичного обладнання, палива та матеріалів на загальну суму в майже 100 млн євро.

Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року, він дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.

Допомога США

Нагадаємо, Сполучені Штати вже виділили 522 млн доларів для закупівлі енергетичного обладнання, а також для підтримки й захисту енергетичної системи України.

Росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року. Військові попереджають, що Росія накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку українських розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими.

Як писало Financial Times, Україна посилено готується до можливих масованих ударів російської армії по енергетиці. Українська влада вважає, що цього разу країна краще підготовлена до атак.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світла Минэнерго
NEWS
Майже 900 окупантів, три танки та три ББМ. Нові втрати РФ в Україні
Майже 900 окупантів, три танки та три ББМ. Нові втрати РФ в Україні
DAILY
Заручники блокади. Чому поляки не пускають фури в Україну і кому це вигідно
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Заручники блокади. Чому поляки не пускають фури в Україну і кому це вигідно