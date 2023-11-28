США выделили безвозвратную помощь для энергетики Украины: на что пойдут средства

Правительство США внесет первый грантовый вклад в Фонд поддержки энергетики Украины на 25 млн долларов (23 млн евро). Соглашение подписали Агентство США по международному развитию (USAID) и Секретариат Энергетического Сообщества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

По данным пресс-службы, общая сумма обязательств по вкладам от спонсоров в Фонд поддержки энергетики Украины составила 329 млн евро. Из них на счет Фонда фактически перечислено около 192 млн. евро от 15 спонсоров государственного и частного секторов из разных государств. Остальные суммы - анонсированные и формализованные взносы, ожидаемые на счете Фонда в ближайшее время.

Средства используются для закупки оборудования, необходимого для возобновления энергетических компаний, сообщили в пресс-службе.

В частности, в период с 1 января по 27 ноября 2023 года в рамках Фонда заключено 132 соглашения о закупке энергетического оборудования, топлива и материалов на общую сумму почти в 100 млн евро.

Фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 года, дает возможность правительствам, международным финансовым организациям, а также частным донорам оказывать существенную поддержку украинскому энергетическому сектору.

Помощь США

Напомним, Соединенные Штаты уже выделили 522 млн. долларов для закупки энергетического оборудования, а также для поддержки и защиты энергетической системы Украины.

Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году. Военные предупреждают, что Россия скапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению украинских разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше.

Как писало Financial Times, Украина усиленно готовится к возможным массированным ударам российской армии по энергетике. Украинские власти считают, что в этот раз страна лучше подготовлена к атакам.