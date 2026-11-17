США виділили 1,6 млрд доларів на мотори для ракет PAC-3, які "шукає" Україна
Компанія Northrop Grumman отримала замовлення на 1,6 млрд доларів на випуск твердопаливних ракетних двигунів до ракет ППО PAC-3 MSE.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Зазначається, що ця угода прискорює постачання двигунів для цього критично важливого засобу протиракетної оборони, призначеного для збройних сил США та їхніх союзників.
Цей багаторічний контракт, що є частиною масштабних угод загальною вартістю 3 млрд доларів охоплює постачання твердопаливних ракетних двигунів та запобіжних пристроїв системи запалювання, необхідних компанії Lockheed Martin для виробництва протиракет PAC-3 MSE.
"Ми оперативно реагуємо на потреби, перетворюючи багаторічні інвестиції в силові установки на розширені виробничі потужності для наших військових. Починаючи з 2019 року, ми модернізували нашу промислову базу, спрямувавши понад 2 млрд доларів у технології та інфраструктуру для виробництва боєприпасів", - заявив Бен Девіс, корпоративний віце-президент Northrop Grumman.
За його словами, цей контракт дозволяє масштабувати наші зусилля, щоб компанія могла швидше постачати більшу кількість протиракет PAC-3 MSE для збройних сил США та їхніх союзників.
Як раніше повідомляло РБК-Україна, Україна просить партнерів про "зимовий пакет" ракет до Patriot, а схвалений США продаж 500 ракет PAC-3 MSE може розтягнутися на роки. Тим часом експерти та західні медіа називають різні оцінки запасів у Європі та різні джерела ракет, які могли б надійти найближчим часом.