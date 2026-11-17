Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Это соглашение ускоряет поставки двигателей для этого критически важного средства противоракетной обороны, предназначенного для вооруженных сил США и их союзников.

Этот многолетний контракт, являющийся частью масштабных сделок общей стоимостью 3 млрд долларов, охватывает поставки твердотопливных ракетных двигателей и предохранительных устройств системы зажигания, необходимых компании Lockheed Martin для производства противоракет PAC-3 MSE.

"Мы оперативно реагируем на потребности, превращая многолетние инвестиции в силовые установки в расширенные производственные мощности для наших военных. Начиная с 2019 года мы модернизировали нашу промышленную базу, направив более 2 млрд долларов в технологии и инфраструктуру для производства боеприпасов", - заявил Бен Дэвис, корпоративный вице-президент Nor.

По его словам, этот контракт позволяет масштабировать наши усилия, чтобы компания могла быстрее поставлять большее количество противоракет PAC-3 MSE для вооруженных сил США и их союзников.