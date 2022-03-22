В США не видели, чтобы Китай поставлял вооружение России после звонка Байдена,- Салливан

"Я не могу делать прогнозы на будущее. Что я могу вам сказать, так это то, что после этих встреч или после разговора президента с Си мы не видели поставки военной техники Китаем России, но, конечно, мы внимательно следим за этим",- заявил Салливан.

Также он добавил, что США и в дальнейшем будут следить за Китаем, поскольку Байден предупредил своего коллегу Си Цзиньпин о серьезных последствиях, ожидающих страну, если она решит помочь Российской Федерации.