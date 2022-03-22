У США не бачили, щоб Китай поставляв озброєння Росії після дзвінка Байдена,- Салліван

Сполучені Штати Америки не фіксували випадків передачі озброєння від Китаю Росії. Обіцяють слідкувати за країною й надалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Я не можу робити прогнози на майбутнє. Що я можу вам сказати, то це те, що після цих зустрічей або після розмови президента з Сі ми не бачили постачання військової техніки Китаєм Росії, але, звичайно, ми уважно стежимо за цим",- заявив Салліван.
Також він додав, що США й надалі слідкуватимуть за Китаєм, оскільки Байден попередив свого колегу Сі Цзіньпін про серйозні наслідки, які очікують країну, якщо вона вирішить допомогти Російській Федерації.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вже цього четверга США оголосять нові санкції проти Російської Федерації.
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