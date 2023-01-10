США відчули "запах відчаю" у Кремлі через вплив Пригожина

Посилення ролі "ПВК Вагнера" та перетворення її засновника Євгена Пригожина на альтернативний центр сили безперечно є ознакою відчаю, в якому знаходиться Кремль у зв'язку з невдачами в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Державного департаменту США Неда Прайса.

Відповідаючи на запитання журналіста про позицію Вашингтона щодо посилення впливу Пригожина, який входить в оточення російського президента Володимира Путіна, Нед Прайс зазначив, що це "свідчить про те, що росіяни все частіше звертаються до радикальніших засобів для перекидання сил в Україну".

"Багато з цих бійців - не висококваліфіковані піхотинці, а ув'язнені, у багатьох випадках звинувачені та засуджені за тяжкі, насильницькі злочини. Вони воюють в Україні, бо їм пообіцяли помилування. Це само по собі огидно. Ми вказали на те, що це пахне відчаєм. І це не змінить результат війни", - заявив він.

Нагадаємо, що група "Вагнера" вже перебуває під санкціями США, а на початку грудня американські сенатори внесли законопроєкт про визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією. У документі уточнюється, що йдеться не лише про "вагнерівців", а також про будь-які афілійовані з цією ПВК групи.

При цьому в Штатах внесли приватну військову компанію "Вагнер" до списку організацій, які викликають занепокоєння у сфері свободи віросповідання.

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