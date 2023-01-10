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США почувствовали "запах отчаяния" в Кремле из-за влияния Пригожина

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Вашингтон, Вторник 10 января 2023 06:30
США почувствовали "запах отчаяния" в Кремле из-за влияния Пригожина Фото: спикер Госдепартамента США Нед Прайс (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

Усиление роли ЧВК "Вагнер" и превращение ее основателя Евгения Пригожина в альтернативный центр силы определенно является признаком отчаяния, в котором находится Кремль в связи с неудачами в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Государственного департамента США Неда Прайса.

Отвечая на вопрос журналиста о позиции Вашингтона по поводу усиления влияния Пригожина, который входит в окружение российского президента Владимира Путина, Нед Прайс отметил, что это "свидетельствует о том, что россияне все чаще обращаются ко все более радикальным средствам для перебрасывания сил в Украину".

"Многие из этих бойцов - не высококвалифицированные пехотинцы, а заключенные, во многих случаях обвиненные и осужденные за тяжкие, насильственные преступления. Они воюют в Украине, потому что им пообещали помилование. Это само по себе отвратительно. Мы указали на то, что это попахивает отчаянием. И это не поменяет исход войны", - заявил он.

Напомним, что группа "Вагнера" уже находится под санкциями США, а в начале декабря американские сенаторы внесли законопроект о признании ЧВК "Вагнер" террористической организацией. В документе уточняется, что речь идет не только о "вагнеровцах", а также о любых аффилированных с этим ЧВК группах.

При этом в Штатах внесли частную военную компанию "Вагнер" в список организаций, вызывающих беспокойство в сфере свободы вероисповедания.

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Соединенные Штаты Америки ЧВК Вагнера
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