Санкції можна ввести ще проти 300 танкерів РФ, для цього є докази, - ОП
Ще проти щонайменше 300 російських танкерів можна ввести санкції. Для цього є відповідні докази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка в ефірі телемарафону.
Він пояснив, що танкер може потрапити до санкційного списку, коли було отримано достатню кількість доказів його протиправної діяльності. Йдеться про перевезення російської нафти з порушенням - відсутність відповідної страховки, перевищення ціни для покупця у понад 60 доларів за барель тощо.
"В принципі не менше ніж на 300 танкерів є відповідні докази, тому теоретично санкціонувати велике число танкерів абсолютно можливо", - сказав Власюк.
Він висловив сподівання, що Європейський Союз у 16-му пакеті санкцій введе обмеження проти щонайменше 50 танкерів РФ, а США продовжать відповідні заходи зі свого боку.
"Ми віримо, що Великобританія, Данія та деякі інші країни з того регіону, балійського, будуть реалізовувати деякі інші заходи, зокрема пов'язані з обмеження проходження танкерів у зв'язку з невідповідною страховкою. Це зовсім інший несанційний трек, але теж може вплинути на спроможність Росії вивозити власну нафту", - додав Власюк.
"Тіньовий флот" Росії
Нагадаємо, що Росія після введення ЄС та США санкцій проти енергетичного сектору створила так званий "тіньовий флот". Він складається здебільшого зі старих танкерів, які транспортують нафту в інші країни, обходячи санкції.
Європейський Союз у 15-му пакеті санкцій вже запроваджував обмеження проти танкерів "тіньового флоту" РФ.
За даними ЗМІ, у новому пакеті ЄС продовжить вводити санкції проти російських танкерів.
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