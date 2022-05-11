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США верят в дипломатическое решение окончания войны в Украине, - Белый дом

Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

США надеются на дипломатическое решение окончания войны в Украине. Однако в Белом доме не наблюдают вовлечения в такую работу российской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что США определяют свою роль в вопросе поддержки Украины "за столом переговоров и в военном смысле".

"Мы, разумеется, считаем, что это будет урегулировано посредством дипломатического процесса, посредством дипломатического решения" , - заявила госпожа Псаки.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раннее сообщил, что переговорный процесс между Украиной и Россией замедлился из-за исчерпывающих материалов о зверствах российских военных под Киевом.

Также этому поспособствовало желание российской стороны проводить активные боевые действия на востоке нашей страны.

До этого президент Владимир Зеленский заявил, что любые псевдореферендумы на оккупированных территориях осложнят переговоры Украины и России.

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Белый дом