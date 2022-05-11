США вірять у дипломатичне рішення закінчення війни в Україні, - Білий дім

США сподіваються на дипломатичне рішення закінчення війни в Україні. Однак у Білому домі не спостерігають залучення в таку роботу російської сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

"Ми, зрозуміло, вважаємо, що це буде врегульовано за допомогою дипломатичного процесу, за допомогою дипломатичного рішення", - заявила пані Псакі.

Вона зазначила, що США визначають свою роль у питанні підтримки України "за столом переговорів і у військовому сенсі".

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше повідомив, що переговорний процес між Україною і Росією сповільнився через вичерпні матеріали про звірства російських військових під Києвом.

Також цьому посприяло бажання російської сторони проводити активні бойові дії на сході нашої країни.

До цього президент Володимир Зеленський заявив, що будь-які псевдореферендуми на окупованих територіях ускладнять переговори України і Росії.

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