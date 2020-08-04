В США вертолет с четырьмя людьми на борту рухнул в реку

В городе Ноксвилл (штат Тенннесси) вертолет Eurocopter EC-130 рухнул в реку. На борту находились четыре человека.

Об этом пишет WVLT.

Инцидент произошел в понедельник вечером. Трое из пострадавших смогли всплыть, и были подобраны оказавшейся поблизости понтонной лодкой. Поиски четвертого пассажира продолжаются.

На месте происшествия работают поисковые отряды, они прочесывают район на лодке и по воздуху.

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