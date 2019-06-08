ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп отложил введение новых пошлин на товары из Мексики

Новости » Экономика    08.06.2019 - 04:54
Трамп отложил введение новых пошлин на товары из Мексики
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Мексика согласилась принимать больше мигрантов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что решение о введение новых пошлин в отношении Мексики отложено на неопределенный срок благодаря соглашению, к которому пришли стороны в результате переговоров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter Трампа.

В частности, Мексика согласилась принимать больше мигрантов, ищущих убежища в США, пока они ждут решения американских властей.

"Мексика, в свою очередь, согласилась принять решительные меры чтобы остановить поток миграции через Мексику к нашей южной границе", - написал Трамп.

Он добавил, что это необходимо чтобы бороться с нелегальной миграцией.

Напомним, президент США Дональд Трамп планировал объявить о введении нового режима ЧП для применения пошлин в отношении Мексики с целью противодействия нелегальной миграции и контрабанде наркотиков.

Ранее Трамп заявлял, что готовится ввести новые пошлины в отношении Мексики в случае провала переговоров по борьбе с нелегальной миграцией.

Он обещал, если ситуация на границе с Мексикой не измениться, к июлю пошлины возрастут до уровня 10%, в августе они будут составлять 15%, в сентябре - 20%, октябре - 25%.

Трамп не исключает возможности военной операции в Иране Трамп пообещал Британии всеобъемлющее торговое соглашение после Brexit
Новости Украины МексикаДональд Трамппошлины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь