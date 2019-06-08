Трамп отложил введение новых пошлин на товары из Мексики

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Мексика согласилась принимать больше мигрантов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что решение о введение новых пошлин в отношении Мексики отложено на неопределенный срок благодаря соглашению, к которому пришли стороны в результате переговоров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter Трампа.

В частности, Мексика согласилась принимать больше мигрантов, ищущих убежища в США, пока они ждут решения американских властей.

"Мексика, в свою очередь, согласилась принять решительные меры чтобы остановить поток миграции через Мексику к нашей южной границе", - написал Трамп.

Он добавил, что это необходимо чтобы бороться с нелегальной миграцией.

Напомним, президент США Дональд Трамп планировал объявить о введении нового режима ЧП для применения пошлин в отношении Мексики с целью противодействия нелегальной миграции и контрабанде наркотиков.

Ранее Трамп заявлял, что готовится ввести новые пошлины в отношении Мексики в случае провала переговоров по борьбе с нелегальной миграцией.

Он обещал, если ситуация на границе с Мексикой не измениться, к июлю пошлины возрастут до уровня 10%, в августе они будут составлять 15%, в сентябре - 20%, октябре - 25%.