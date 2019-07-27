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Верховний суд США дозволив виділити кошти на будівництво стіни з Мексикою

Новини » Політика    27.07.2019 - 02:52
Верховний суд США дозволив виділити кошти на будівництво стіни з Мексикою
Ілюстративне фото (vg.no)

Дозволено виділити 2,5 мллрд доларів

Верховний суд Сполучених Штатів розглянув звернення Білого дому та дозволив виділити фінансування на будівництво стіни на кордоні із Мексикою. Про це передає РБК-Україна із посиланням на CNN.

Зокрема, із бюджету Міністерства оборони дозволяється витратити 2,5 мільярда доларів. Таким чином це рішення наближає до виконання одну з передвиборчих обіцянок президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, у червні 2019 в США Федеральний суд штату Каліфорнія заблокував можливість виділення коштів Пентагону на будівництво стіни на кордоні США з Мексикою. Президент США Дональд Трамп згодом заявив, що оскаржив рішення судді США, яке заборонило його адміністрації використовувати 2,5 мільярда доларів засобів.

Додамо, що будівництво стіни на кордоні з Мексикою - це була одна з ключових передвиборних обіцянок Трампа. Конгрес цю ініціативу не підтримує. Трамп вирішив добитися фінансування стіни з бюджету Пентагону, оголосивши надзвичайний стан. Однак це рішення було заблоковано судами.

Спори про фінансування будівництва стіни між законодавцями і Білим домом на початку 2019 року стали причиною найбільш тривалого шатдауна.

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