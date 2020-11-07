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В США Верховный суд распорядился отделить часть бюллетеней в Пенсильвании

Автор: Инна Собора

Верховный суд США в ответ на требование республиканцев постановил отделить бюллетени в Пенсильвании. Речь идет о бюлетенях, пришедших после дня выборов.

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Об этом сообщает CNN.

Верховный суд США постановил изолировать в штате Пенсильвания бюллетени, пришедшие после дня выборов.

Бюллетени изолируют до дальнейших распоряжений.

Ранее суд американского штата Пенсильвания приказал окружным избирательным участкам отложить временные бюллетени.

Напомним, до этого государственный секретарь штата Джорджия объявил о планах пересчитать голоса на выборах президента.

Кроме того, штаб Трампа заявил о систематических нарушениях во время подсчета голосов в ряде штатов.

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