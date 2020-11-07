У США Верховний суд розпорядився відокремити частину бюлетенів в Пенсільванії

Верховний суд США у відповідь на вимогу республіканців постановив відокремити бюлетені в Пенсільванії. Мова йде про бюлетенях, які прийшли після дня виборів.

Про це повідомляє CNN.

Верховний суд США постановив ізолювати в штаті Пенсільванія бюлетені, які прийшли після дня виборів.



Бюлетені ізолюють до подальших розпоряджень.

Раніше суд американського штату Пенсільванія наказав окружним виборчим дільницям відкласти тимчасові бюлетені.

Нагадаємо, до цього державний секретар штату Джорджія оголосив про плани перерахувати голоси на виборах президента.

Крім того, штаб Трампа заявив про систематичні порушення під час підрахунку голосів у ряді штатів.