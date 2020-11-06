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В Пенсильвании суд приказал избирательным участкам отложить временные бюллетени

Пенсильвания, Пятница 06 ноября 2020 22:16
В Пенсильвании суд приказал избирательным участкам отложить временные бюллетени
Фото: подсчет голосов в США (flickr.com/njnationalguard)
Автор: Дмитрий Левицкий

Суд американского штата Пенсильвания приказал окружным избирательным участкам отложить временные бюллетени. Эти бюллетени были предоставлены избирателям, чьи незакрепленные или отправленные по почте бюллетени не были получены вовремя.

Об этом сообщает Bloomberg.

Суд постановил, что сегодня избирательные участки должны разделить бюллетени, чтобы определить действительность временных бюллетеней и возможность их подсчета.

Отметим, по предварительным результатам, в штате Пенсильвания лидирует представитель демократов Джо Байден. Еще утром в этом штате преимущество было у действующего американского президента Дональда Трампа. Сейчас Байден опережает Трампа на более 16 тысяч голосов. В Пенсильвании уже обработали 98% бюллетеней.

Напомним, до этого государственный секретарь штата Джорджия объявил о планах пересчитать голоса на выборах президента.

Кроме того, штаб Трампа заявил о систематических нарушениях во время подсчета голосов в ряде штатов.

Добавим, в Республиканской партии США раскритиковали Трампа за заявления о "фальшивых" голосах.

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