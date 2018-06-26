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В США Верховный суд окончательно поддержал антимиграционный указ Трампа

НовостиПолитика    26.06.2018 - 18:11
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Указ Трампа поддержали 5 судей Верховного суда, а 4 - выступили против

Верховный суд Соединенных Штатов Америки (США) во вторник, 26 июня, принял решение, которым окончательно признается действительность указа администрации президента Дональда Трампа о запрете на въезд беженцев преимущественно из мусульманских стран в Штаты. Об этом сообщает издание BBC.

Подчеркивается, что суды низших инстанций неоднократно признавали запрет Трампа неконституционным, однако Верховный суд США отменил эти решения в постановлении, объявленном 26 июня.

Агентство Reuters отмечает, что решение в Верховном суде приняли в порядке 5 к 4: то есть, поддержали указ Трампа 5 судей Верховного суда, а 4 - выступили против.

Отметим, что с начала действия указа он стал известен как "мусульманский бан Трампа". Запрет на въезд касался граждан Сирии, Судана, Сомали, Ливии, Ирана и Йемена.

Напомним, Трамп заявил, что нелегальных мигрантов необходимо депортировать из страны без судебных разбирательств.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, миграция, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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