У США Верховний суд остаточно підтримав антиміграційний указ Трампа

Указ Трампа підтримали 5 суддів Верховного суду, а 4 - виступили проти

Верховний суд Сполучених Штатів Америки (США) у вівторок, 26 червня, ухвалив рішення, яким остаточно визнається дійсність указу адміністрації президента Дональда Трампа про заборону на в’їзд біженців переважно з мусульманських країн до Штатів. Про це повідомляє видання BBC.

Підкреслюється, що суди нижчих інстанцій неодноразово визнавали заборону Трампа неконституційною, однак Верховний суд США скасував ці рішення в ухвалі, оголошеній 26 червня.

Агентство Reuters зазначає, що рішення у Верховному суді ухвалили у порядку 5 до 4: тобто підтримали указ Трампа 5 суддів Верховного суду, а 4 - виступили проти.

Зазначимо, що з початку дії указу він став відомий як "мусульманський бан Трампа". Заборона на в'їзд стосувалась громадян Сирії, Судану, Сомалі, Лівії, Ірану і Ємену.

Нагадаємо, Трамп заявив, що нелегальних мігрантів необхідно депортувати з країни без судових розглядів.