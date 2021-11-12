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США, Великобритания и страны ЕС заявили, что осуждают Беларусь за использование мигрантов

Автор: Анна Полисученко

США, Великобритания и страны ЕС заявили, что осуждают Беларусь за использование мигрантов. В заявлении говорится, что действия Беларуси требуют решительной международной реакции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт представительства США при ООН.

В заявлении Постоянного представителя Эстонии от имени Албании, Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США, страны осудили "организованное использование людей, чьи жизни и благополучие поставлены под угрозу".

Государства также призывают Минск не подвергать риску жизни людей и предоставить международным организациям беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи.

"Мы, нынешние члены Совета Безопасности Европейского союза, Эстония, Франция и Ирландия, к которым сегодня присоединились члены Совета Безопасности, Норвегия, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты, а также новый член Совета Безопасности Албания, осуждаем организованную инструментализацию людей, чьи жизни и благополучие были поставлены под угрозу в политических целях Беларусью с целью дестабилизации соседних стран и внешней границы Европейского Союза и отвлечения внимания от ее собственных усиливающихся нарушений прав человека", - говорится в заявлении.

Члены Совбеза ООН заявили о намерении обсудить меры против тех, "кто причастен к действиям режима" президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ранее мы писали, что Турция решила не пускать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена.

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