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США, Великобритания и Канада ужесточили санкции против Мьянмы

Автор: Анна Полисученко

Соединенные Штаты, Великобритания и Канада ввели новые санкции против чиновников Мьянмы. Это произошло через год после того, как военные захватили власть в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Совместные меры трех стран, которые уже ввели санкции против главнокомандующего Мин Аунг Хлайн и других членов хунты, теперь направлены против судебных чиновников, причастных к преследованию отстраненной от власти Нобелевского лауреата и фактического лидера страны на момент переворота Аун Сан Су Чжи.

Вашингтон также ввел санкции против управления, ответственного за закупку оружия для хунты из-за рубежа, вероятного торговца оружием и компании, которая якобы оказывает финансовую поддержку хунте.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что скоординированные между странами действия продемонстрировали международную поддержку народа Мьянмы и в дальнейшем "будут способствовать привлечению к ответственности за государственный переворот и насилие, совершенное режимом", имея в виду почти 1 500 убитых и 10 000 задержанных военными с момента переворота.

Напомним, что 1 февраля 2021 года военные в Мьянме отстранили от власти гражданское руководство государства и объявили чрезвычайное положение. Они заявляли о манипуляциях на парламентских выборах в ноябре.

Ранее мы писали, что военная хунта в Мьянме продлила на два года режим ЧП и создала временное правительство.

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Мьянма