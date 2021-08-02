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Военная хунта в Мьянме продлила на два года режим ЧП и создала временное правительство

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Мьянма, Понедельник 02 августа 2021 07:05
Военная хунта в Мьянме продлила на два года режим ЧП и создала временное правительство Фото: переворот в Мьянме (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Военная хунта в Мьянме продлила на два года режим ЧП и создала временное правительство. Военные объявили временным премьер-министром главнокомандующего Вооруженными силами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Через полгода после военного переворота в Мьянме лидер захватившей в стране власть хунты главнокомандующий Вооруженными силами генерал Мин Аун Хлайн заявил о продлении режима чрезвычайного положения на два года, до августа 2023-го года.

Новые всеобщие выборы, отметил он, будут проведены лишь во второй половине 2023 года.

"Обещаю, что выборы гарантированно состоятся при участии нескольких партий", - заверил лидер хунты.

В отдельно распространенном заявлении cообщается о создании "Временного правительства" и назначении Мин Аун Хлайна премьер-министром.

В тот же день в Мьянме состоялись небольшие демонстрации.

В частности, в городе Калемьо на севере страны протестующие держали баннер с надписью "Сила для революции".

В промышленном мегаполисе Янгон противники хунты провели шествие с факелами.

Напомним, что Мьянма просит мир о помощи из-за ситуации с COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Мьянме произошел военный переворот. Евросоюз ввел санкции.

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