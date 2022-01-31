США, Великобританія і Канада посилили санкції проти М'янми

Спільні заходи трьох країн, які вже ввели санкції проти головнокомандувача Мін Аунг Хлайн та інших членів хунти, тепер спрямовані проти судових чиновників, причетних до переслідування відстороненої від влади Нобелівського лауреата і фактичного лідера країни на момент перевороту Аун Сан Су Чжи.

Вашингтон також ввів санкції проти управління, відповідального за закупівлю зброї для хунти з-за кордону, ймовірного торговця зброєю і компанії, яка нібито надає фінансову підтримку хунті.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що скоординовані між країнами дії продемонстрували міжнародну підтримку народу М'янми і надалі "сприятимуть притягненню до відповідальності за державний переворот і насильство, вчинене режимом", маючи на увазі майже 1 500 убитих і 10 000 затриманих військовими з моменту перевороту.

Нагадаємо, що 1 лютого 2021 року військові в М'янмі відсторонили від влади цивільне керівництво держави і оголосили надзвичайний стан. Вони заявляли про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді.