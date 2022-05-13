США и Великобритания договорились о совместных коммерческих полетах в космос

Великобритания и Соединенные Штаты договорились о сотрудничестве в будущих коммерческих космических полетах, что расширяет возможности компаний из обеих стран для работы с общих космодромов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Договор партнерства, подписанный министром транспорта Грантом Шаппсом Великобритании и его американским коллегой Питом Буттиджигом в Вашингтоне на этой неделе, сделает космические полеты для клиентов проще и дешевле. Принятый документ закладывает основу для запуска ракет, высотных аэростатов и космических самолетов с космодромов по Великобритании и США. Партнерство позволит двум странам сотрудничать в вопросах лицензирования коммерческих космических запусков, а также предоставит единый доступ к точным прогнозам погоды и пр.