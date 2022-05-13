UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США и Великобритания договорились о совместных коммерческих полетах в космос

Запуск ракеты SpaceX (Фото: ft.com)
Автор: Константин Широкун

Великобритания и Соединенные Штаты договорились о сотрудничестве в будущих коммерческих космических полетах, что расширяет возможности компаний из обеих стран для работы с общих космодромов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Договор партнерства, подписанный министром транспорта Грантом Шаппсом Великобритании и его американским коллегой Питом Буттиджигом в Вашингтоне на этой неделе, сделает космические полеты для клиентов проще и дешевле.

Принятый документ закладывает основу для запуска ракет, высотных аэростатов и космических самолетов с космодромов по Великобритании и США. Партнерство позволит двум странам сотрудничать в вопросах лицензирования коммерческих космических запусков, а также предоставит единый доступ к точным прогнозам погоды и пр.

Ранее сообщалось, что SpaceX отправила первый в истории туристический рейс на МКС. На борту ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon находилось трое туристов и один астронавт.

Также мы писали, что США откажутся от испытаний противоспутниковых ракет. Вице-президент США Камала Харрис также призвала другие страны взять на себя аналогичные обязательства и работать вместе, чтобы сделать это нормой, доказывая, что такая инициатива принесет пользу всем странам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВеликобританияSpaceX