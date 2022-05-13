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США і Великобританія домовилися про спільні комерційні польоти в космос

Запуск ракети SpaceX (Фото: ft.com)
Автор: Константин Широкун

Великобританія і Сполучені Штати домовилися про співпрацю в майбутніх комерційних космічних польотах, що розширює можливості компаній з обох країн для роботи з загальних космодромів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Договір партнерства, підписаний Міністром транспорту Грантом Шаппсом Великобританії і його американським колегою Пітом Буттіджігом у Вашингтоні на цьому тижні, зробить космічні польоти для клієнтів простіше і дешевше.

Прийнятий документ закладає основу для запуску ракет, висотних аеростатів і космічних літаків з космодромів по Великобританії й США. Партнерство дозволить двом країнам співпрацювати в питаннях ліцензування комерційних космічних запусків, а також надасть єдиний доступ до точних прогнозів погоди та ін.

Раніше повідомлялося, що SpaceX відправила перший в історії туристичний рейс на МКС. На борту ракети Falcon 9 з кораблем Crew Dragon перебувало троє туристів і один астронавт.

Також ми писали, що США відмовляться від випробувань протисупутникових ракет. Віце-президент США Камала Харріс також закликала інші країни взяти на себе аналогічні зобов'язання і працювати разом, щоб зробити це нормою, доводячи, що така ініціатива принесе користь всім країнам.

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