США ведуть таємні переговори з ХАМАС щодо звільнення заручників, - Reuters

Як повідомили джерела агентства, спеціальний посланник США у справах заручників Адам Болер останніми тижнями проводить прямі переговори з ХАМАС у столиці Катару Досі.

Донедавна США уникали прямих переговорів із бойовим угрупованням. ХАМАС перебуває у списку іноземних терористичних організацій з 1997 року.

Reuters зазначає, що такі переговори суперечать давній політиці США проти прямих контактів з угрупованнями, які Вашингтон зараховує до терористичних організацій.

Джерела повідомили, що переговори були зосереджені на звільненні американських заручників, які все ще утримуються в Газі.

Водночас інше з джерел розповіло, що вони також включали обговорення ширшої угоди про звільнення всіх заручників, що залишилися, і про те, як досягти довгострокового перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС.