США ведуть таємні переговори з ХАМАС щодо звільнення заручників, - Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа веде секретні переговори з палестинським угрупованням ХАМАС щодо можливості звільнення американських заручників, яких утримують у Секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомили джерела агентства, спеціальний посланник США у справах заручників Адам Болер останніми тижнями проводить прямі переговори з ХАМАС у столиці Катару Досі.
Донедавна США уникали прямих переговорів із бойовим угрупованням. ХАМАС перебуває у списку іноземних терористичних організацій з 1997 року.
Reuters зазначає, що такі переговори суперечать давній політиці США проти прямих контактів з угрупованнями, які Вашингтон зараховує до терористичних організацій.
Джерела повідомили, що переговори були зосереджені на звільненні американських заручників, які все ще утримуються в Газі.
Водночас інше з джерел розповіло, що вони також включали обговорення ширшої угоди про звільнення всіх заручників, що залишилися, і про те, як досягти довгострокового перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС.
Нагадаємо, нещодавно Ізраїль погодився на план, запропонований спеціальним посланцем президента США на Близькому Сході Стівом Віткоффом, щодо продовження режиму припинення вогню з ХАМАСом у Секторі Газа.
Влада Єрусалима попередила, що в разі відмови палестинського угруповання від цього плану, війна може бути відновлена.
Однак ХАМАС все ж відмовився від запропонованого плану.
Пізніше уряд Ізраїлю ухвалив рішення закрити прикордонні переходи із Сектором Газа і припинити ввезення гуманітарної допомоги через відмову ХАМАС.
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