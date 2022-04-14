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США ведут переговоры о визите высокопоставленного чиновника в Украину, - Белый дом

Фото: Белый дом (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

По словам источника, знакомого с ходом переговоров, официальные лица США провели внутренние предварительные переговоры по поводу отправки в Украину высокопоставленного чиновника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Хотя президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис вряд ли посетят Киев в ближайшее время, официальные лица обсуждали возможность отправки министра обороны Ллойда Остина или госсекретаря Энтони Блинкена.

Но решение еще обсуждается, поэтому визит в конечном итоге может не состояться.

На днях в Киев с неожиданным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Позже официальные лица США заявили, что Байден в настоящее время не планирует собственной поездки.

Напомним, в Офисе президента Украины объяснили отказ на потенциальный визит немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Мы также писали о том, что президент Франции Эммануэль Макрон готов приехать в Киев при одном условии.

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