RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США ведуть переговори про візит високопоставленого чиновника в Україну, - Білий дім

Фото: Білий дім (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

За словами джерела, знайомого з ходом переговорів, офіційні особи США провели внутрішні попередні переговори з приводу відправки в Україну високопоставленого чиновника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Хоча президент Джо Байден і віцепрезидент Камала Харріс навряд чи відвідають Київ найближчим часом, офіційні особи обговорювали можливість відправки Міністра оборони Ллойда Остіна або держсекретаря Ентоні Блінкена.

Але рішення ще обговорюється, тому візит в кінцевому підсумку може не відбутися.

Днями до Києва з несподіваним візитом прибув прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Пізніше офіційні особи США заявили, що Байден зараз не планує власної поїздки.

Нагадаємо, в Офісі президента України пояснили відмову на потенційний візит німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Ми також писали про те, що президент Франції Еммануель Макрон готовий приїхати до Києва за однієї умови.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиБілий дім