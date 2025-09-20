США ведуть переговори про повернення військ до Афганістану, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати ведуть переговори з Афганістаном про повернення військових на авіабазу в Баграмі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому і The Wall Street Journal.
За словами лідера США, виведення американських військ з Афганістану є найганебнішим днем в історії країни.
"Подивимося, що буде з Баграмом. Ми ведемо переговори з Афганістаном. Його ніколи не слід було здавати... Не було жодних причин здавати його... Я був тим, хто скоротив кількість солдатів до 5000, але ми збиралися зберегти Баграм, авіабазу", - сказав він журналістам.
За кілька годин до цього видання WSJ теж писало, що США ведуть переговори з урядом руху "Талібан" урядом в Афганістані.
Джерела розповіли, що переговори передбачають можливе розміщення там невеликого військового контингенту, який міг би очолити контртерористичні операції.
Крім того, американський чиновник, який охарактеризував переговори як такі, що перебувають на ранній стадії, заявив, що присутність може включати пілотовані літаки або безпілотники.
Нагадаємо, днями під час візиту до Британії Трамп заявив, що США намагаються повернути авіабазу в Баграмі під свій контроль. За його словами, об'єкт, як і раніше, має стратегічне значення для США.
"Одна з причин, з якої нам потрібна ця база, полягає в тому, що вона розташована за годину їзди від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю", - заявив Трамп у четвер.
При цьому співробітник МЗС "Талібану" Заккір Джалал сказав у п'ятницю, що рух не допустить відновлення контролю над ключовою авіабазою в Афганістані.
"Упродовж усієї історії афганці не приймали військової присутності, і цю можливість повністю відкинули під час переговорів у Досі та укладеної угоди, але двері відкриті для інших форм взаємодії", - повідомив він.