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США вдвое сократят дипломатический персонал в Афганистане в 2019

Новости » Политика    27.04.2019 - 06:15
США вдвое сократят дипломатический персонал в Афганистане в 2019
Фото: посольство США в Кабуле (wikimedia.org)

Сокращения должны начаться уже в конце мая

Соединенные Штаты планируют существенно сократить численность персонала в посольстве в Афганистане раньше намеченных сроков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Согласно информации издания, государственный секретарь США Майк Помпео ускоряет сокращение персонала посольства в Кабуле на 50%.

Сокращения должны начаться уже в конце мая.

Отмечается, что приказ Помпео по сокращению крупнейшего дипломатического представительства США поступил примерно на год раньше, чем ожидалось.

"Это неожиданное развитие событий происходит на фоне отсутствия серьезного прогресса в переговорах с талибами, целью которых является вывод американских войск из Афганистана", - пишет издание.

Также сообщается, что в посольстве США в Кабуле работают около 1,5 тыс. сотрудников и на расширение и обеспечение безопасности посольства четыре года назад было потрачено 800 млн долларов.

Представитель Госдепартамента на вопрос о сокращении штата в посольстве США в Кабуле сообщила, что дипломатическое ведомство "регулярно пересматривает присутствие в зарубежных миссиях, что отражает меняющиеся обстоятельства и наши политические цели".

Напомним, в Афганистане в результате взрыва самодельного взрывного устройства погибли трое американских военнослужащих и один военный-контрактник военной коалиции, возглавляемой НАТО, трое американских военных получили ранения. 

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