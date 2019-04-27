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США вдвічі скоротять дипломатичний персонал у Афганістані в 2019

Новини » Політика    27.04.2019 - 06:15
США вдвічі скоротять дипломатичний персонал у Афганістані в 2019
Фото: посольство США в Кабулі (wikimedia.org)

Скорочення повинні початися вже в кінці травня

Сполучені Штати планують суттєво скоротити чисельність персоналу в посольстві в Афганістані раніше намічених термінів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Згідно з інформацією видання, державний секретар США Майк Помпео прискорює скорочення персоналу посольства в Кабулі на 50%.

Скорочення повинні початися вже наприкінці травня.

Зазначається, що наказ Помпео щодо скорочення найбільшого дипломатичного представництва США надійшов приблизно на рік раніше, ніж очікувалося.

"Цей несподіваний розвиток подій відбувається на тлі відсутності серйозного прогресу в переговорах з талібами, метою яких є виведення американських військ з Афганістану", - пише видання.

Також повідомляється, що в посольстві США в Кабулі працюють близько 1,5 тис. працівників і на розширення та забезпечення безпеки посольства чотири роки тому було витрачено 800 млн доларів.

Представник Держдепартаменту на запитання про скорочення штату в посольстві США в Кабулі повідомила, що дипломатичне відомство "регулярно переглядає присутність в закордонних місіях, що відображає мінливі обставини та наші політичні цілі".

Нагадаємо, в Афганістані в результаті вибуху саморобного вибухового пристрою загинули троє американських військовослужбовців і один військовий-контрактник військової коаліції, очолюваної НАТО, троє американських військових отримали поранення.

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