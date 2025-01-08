США вдарили по підземних збройових складах хуситів у Ємені

Атаки хуситів

Нагадаємо, хусити вже тривалий час атакують військові кораблі та цивільні судна в Аденській затоці та Червоному морі. Такі удари стали "відповіддю" бойовиків на війну Ізраїлю проти ХАМАС у Секторі Газа.

Також нещодавно хусити неодноразово завдавали ударів по Ізраїлю. Зокрема, 21 грудня стало відомо, що після такої атаки 16 мирних жителів Тель-Авіва дістали поранення.

У відповідь Ізраїль атакував об'єкти хуситів у Ємені. При цьому постпред Ізраїлю в ООН Дані Данон попередив, що на хуситів чекає доля "Хезболли" і ХАМАС.

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