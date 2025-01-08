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США вдарили по підземних збройових складах хуситів у Ємені

Ілюстративне фото: США атакували об'єкти хуситів у Ємені (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американські війська завдали ударів по складах хуситів у Ємені, де вони зберігали сучасну зброю. Склади знаходилися під землею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування США в соцмережі X.

"8 січня сили Центрального командування США завдали велику кількість високоточних ударів по двох підземних складах сучасного бойового озброєння (ACW), які створили хусити на території Ємену", - йдеться в повідомленні Центрального командування.

У командуванні уточнили, що зброю зі складів хусити використовували для атак на військові кораблі ВМС США і торгові судна в південній частині Червоного моря і Аденській затоці.

У Центральному командуванні наголошують, що така атака - частина зусиль з припинення спроб підтримуваних Іраном хуситів загрожувати регіональним партнерам, а також військовим і торговим суднам у регіоні.

Атаки хуситів

Нагадаємо, хусити вже тривалий час атакують військові кораблі та цивільні судна в Аденській затоці та Червоному морі. Такі удари стали "відповіддю" бойовиків на війну Ізраїлю проти ХАМАС у Секторі Газа.

Також нещодавно хусити неодноразово завдавали ударів по Ізраїлю. Зокрема, 21 грудня стало відомо, що після такої атаки 16 мирних жителів Тель-Авіва дістали поранення.

У відповідь Ізраїль атакував об'єкти хуситів у Ємені. При цьому постпред Ізраїлю в ООН Дані Данон попередив, що на хуситів чекає доля "Хезболли" і ХАМАС.

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