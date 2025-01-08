США ударили по подземным оружейным складам хуситов в Йемене

Атаки хуситов

Напомним, хуситы уже продолжительное время атакуют военные корабли и гражданские суда в Аденском заливе и Красном море. Такие удары стали "ответом" боевиков на войну Израиля против ХАМАС в Секторе Газа.

Также недавно хуситы неоднократно наносили удары по Израилю. В частности, 21 декабря стало известно, что после такой атаки 16 мирных жителей Тель-Авива получили ранения.

В ответ Израиль атаковал объекты хуситов в Йемене. При этом постпред Израиля в ООН Дани Данон предупредил, что хуситов ждет участь "Хезболлы" и ХАМАС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.