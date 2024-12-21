США вдалося уникнути шатдауну, незважаючи на опір Трампа і Маска

Вранці в суботу, 21 грудня, Сполучені Штати змогли уникнути шатдауну. Конгрес проголосував за тимчасовий бюджетний план, запобігши призупиненню роботи парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У п'ятницю спікер Палати представників Майк Джонсон виніс на обговорення законопроєкт про тимчасове фінансування, але який не містив у собі призупинення ліміту боргу, до розгляду якого закликав республіканців новообраний президент США Дональд Трамп.
У Палаті представників документ ухвалили 366 голосами проти 34, а голосування в Сенаті після опівночі закінчилося 85 проти 11.
Як пише CNN, ухвалений законопроєкт передбачає фінансування уряду до 14 березня 2025 року і включає близько 100 млрд доларів на ліквідацію стихійних лих, а також подовження терміну сільськогосподарського законопроєкту (мова йде про допомогу фермерам).
Президент Джо Байден підписав тимчасовий бюджет США, уникнувши зупинки роботи уряду. Відповідна інформація опублікована на сайті Білого дому.
Нагадаємо, нещодавно компанію проти закону про тимчасовий бюджет для уряду розпочали Дональд Трамп і майбутній віцепрезидент США Джей Ді Венс. До їхньої позиції приєднався й Ілон Маск.
Згідно з виданням Politico, Маск активно налаштовував республіканців проти законопроєкту через свою соцмережу Х. Зокрема, поширював дезінформацію, стверджуючи, що документ передбачає: підвищення зарплати конгресменів на 40%; фінансування нового стадіону для NFL у Вашингтоні за рахунок федерального бюджету; фінансування лабораторій біологічної зброї. Хоча насправді мова йшла про інші речі та цифри.
Також зазначимо, що в березні 2024 року в США вже була загроза шатдауну - докладніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.