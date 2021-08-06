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В США вакцинировали от коронавируса половину населения

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Вашингтон, Пятница 06 августа 2021 20:52
В США вакцинировали от коронавируса половину населения Фото: США вакцинировали от коронавируса половину населения (Victoria Jones - Pool / Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В США от коронавируса полностью вакцинировали 50% населения. Только за сегодня в стране сделали более 800 тысяч прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора по статистике пандемии Белого дома Сайруса Шахпара.

"50% американцев (всех возрастов) теперь полностью вакцинированы (от коронавируса - ред.)" - написал Шахпар в Twitter.

Он уточнил, что только за пятницу в стране введена 821 тысяча доз вакцины, в том числе сделано 565 тысяч первых уколов. "Среднее число новых прививок за 7 дней выросло на 11% по сравнению с прошлой неделей и на 44% за последние две недели", - добавил Шахпар.

Напомним, крупные американские компании заняли жесткую позицию в отношении вакцинации от коронавируса. Они поддерживают правительства штатов в борьбе с невакцинированными.

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