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У США вакцинували від коронавірусу половину населення

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Вашингтон, П'ятниця 06 серпня 2021 20:52
У США вакцинували від коронавірусу половину населення Фото: США вакцинували від коронавірусу половину населення (Victoria Jones-Pool / Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У США від коронавірусу повністю вакцинували 50% населення. Тільки за сьогодні в країні зробили понад 800 тисяч щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора зі статистики пандемії Білого дому Сайруса Шахпара.

"50% американців (різного віку) тепер повністю вакциновані (від коронавірусу - ред.)" - написав Шахпар у Twitter.

Він уточнив, що тільки за п'ятницю в країні введена 821 тисяча доз вакцини, в тому числі зроблено 565 тисяч перших уколів. "Середнє число нових щеплень за 7 днів зросло на 11% в порівнянні з минулим тижнем і на 44% за останні два тижні", - додав Шахпар.

Нагадаємо, великі американські компанії зайняли жорстку позицію щодо вакцинації від коронавірусу. Вони підтримують уряди штатів у боротьбі з невакцинованими.

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