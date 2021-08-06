У США вакцинували від коронавірусу половину населення

У США від коронавірусу повністю вакцинували 50% населення. Тільки за сьогодні в країні зробили понад 800 тисяч щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора зі статистики пандемії Білого дому Сайруса Шахпара .

"50% американців (різного віку) тепер повністю вакциновані (від коронавірусу - ред.)" - написав Шахпар у Twitter.

Він уточнив, що тільки за п'ятницю в країні введена 821 тисяча доз вакцини, в тому числі зроблено 565 тисяч перших уколів. "Середнє число нових щеплень за 7 днів зросло на 11% в порівнянні з минулим тижнем і на 44% за останні два тижні", - додав Шахпар.