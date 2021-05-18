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В США вакцинировали от коронавируса более 600 тысяч детей

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Вашингтон, Вторник 18 мая 2021 18:44
В США вакцинировали от коронавируса более 600 тысяч детей Фото: в США вакцинировали более 600 тысяч детей в возрасте от 12 до 15 лет (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

В Соединенных Штатах менее чем за неделю вакцинировали более 600 тысяч детей. Первую прививку от коронавируса получили дети в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает CNBC.

В минувшую среду, 11 мая, Консультативный комитет по практике иммунизации одобрил использование вакцины компании Pfizer для детей в возрасте от 12 до 15 лет, что приблизило Соединенные Штаты к достижению цели президента Джо Байдена - к 4 июля 70% американцев должны получить хотя бы одну дозу вакцины.

"Менее чем за неделю мы вакцинировали более 600 тысяч подростков в возрасте от 12 до 15 лет, а всего на сегодняшний день вакцинацию прошли более 4,1 миллиона подростков в возрасте от 12 до 17 лет", - заявила глава Центра по контролю заболеваниями Рошель Валенски.

Компания Pfizer ранее заявляла, что исследования показали, что ее вакцина на 100% эффективна у детей в возрасте от 12 до 15 лет. Дети составляют около 20% населения США, и для достижения стадного иммунитета, по мнению экспертов, необходимо вакцинировать от 70% до 85% населения.

Напомним, 13 мая началась вакцинация подростков от коронавируса в США. Прививки разрешили делать детям в возрасте 12-15 лет.

Кроме того, в Канаде Министерство здравоохранения одобрило использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 12 лет. Канада стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от коронавируса Pfizer в этом возрастном диапазоне.

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