В США разрешили использование вакцины Pfizer для подростков

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech для подростков 12-15 лет. Речь идет о так называемом экстренном разрешении в условиях пандемии.

Об этом сообщается на сайте регулятора.