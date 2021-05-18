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У США вакцинували від коронавірусу понад 600 тисяч дітей

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Вашингтон, Вівторок 18 травня 2021 18:44
У США вакцинували від коронавірусу понад 600 тисяч дітей Фото: у США вакцинували понад 600 тисяч дітей віком від 12 до 15 років (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

У Сполучених Штатах менш ніж за тиждень вакцинували понад 600 тисяч дітей. Перше щеплення від коронавірусу отримали діти віком від 12 до 15 років.

Про це повідомляє CNBC.

У минулу середу, 11 травня, Консультативний Комітет з практики імунізації схвалив використання вакцини компанії Pfizer для дітей у віці від 12 до 15 років, що наблизило Сполучені Штати до досягнення мети президента Джо Байдена - до 4 липня 70% американців повинні отримати хоча б одну дозу вакцини.

"Менш ніж за тиждень ми вакцинували понад 600 тисяч підлітків у віці від 12 до 15 років, а всього на сьогоднішній день вакцинацію пройшли понад 4,1 мільйона підлітків у віці від 12 до 17 років", - заявила глава Центру з контролю захворюваннями Рошель Валенскі.

Компанія Pfizer раніше заявляла, що дослідження показали, що її вакцина на 100% ефективна у дітей у віці від 12 до 15 років. Діти складають близько 20% населення США, і для досягнення стадного імунітету, на думку експертів, необхідно вакцинувати від 70% до 85% населення.

Нагадаємо, 13 травня почалася вакцинація підлітків від коронавірусу в США. Щеплення дозволили робити дітям у віці 12-15 років.

Крім того, в Канаді Міністерство охорони здоров'я схвалило використання вакцини Pfizer-BioNTech для дітей віком від 12 років. Канада стала першою країною, яка схвалила використання вакцини від коронавірусу Pfizer у цьому віковому діапазоні.

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