У США вакцинували від коронавірусу понад 600 тисяч дітей

У Сполучених Штатах менш ніж за тиждень вакцинували понад 600 тисяч дітей. Перше щеплення від коронавірусу отримали діти віком від 12 до 15 років.

У минулу середу, 11 травня, Консультативний Комітет з практики імунізації схвалив використання вакцини компанії Pfizer для дітей у віці від 12 до 15 років, що наблизило Сполучені Штати до досягнення мети президента Джо Байдена - до 4 липня 70% американців повинні отримати хоча б одну дозу вакцини.

"Менш ніж за тиждень ми вакцинували понад 600 тисяч підлітків у віці від 12 до 15 років, а всього на сьогоднішній день вакцинацію пройшли понад 4,1 мільйона підлітків у віці від 12 до 17 років", - заявила глава Центру з контролю захворюваннями Рошель Валенскі.

Компанія Pfizer раніше заявляла, що дослідження показали, що її вакцина на 100% ефективна у дітей у віці від 12 до 15 років. Діти складають близько 20% населення США, і для досягнення стадного імунітету, на думку експертів, необхідно вакцинувати від 70% до 85% населення.