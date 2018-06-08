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Интервью

США может ужесточить санкции против КНДР, - Помпео

НовостиПолитика    08.06.2018 - 01:21
Фото: Майк Помпео (flickr.com)
Фото: Майк Помпео (flickr.com)

США ожидают полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова

Соединенные Штаты будут ужесточать меры в отношении КНДР, если договоренности между Пхеньяном и Вашингтоном не будут достигнуты с помощью дипломатических процессов. Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил 7 мая на пресс-конференции в Белом Доме.

"Полная, поддающаяся проверке и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова является единственным результатом, который мы примем. Пока мы не достигнем наших целей, меры, которые  ввели США, в отношении КНДР, останутся", - сказал Помпео.

Госсекретарь добавил, что "если дипломатия не даст желаемых результатов, эти меры будут расширены". 

Напомним, президент США Дональд Трамп может пригласить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в США, если встреча сторон на саммите в Сингапуре 12 июня пойдет хорошо.

Трамп ожидает, что после встречи с лидером КНДР между странами нормализуются отношения. Также он отметил, что США, Япония, Китай и Южная Корея поддержат Северную Корею, если договоренности с руководителем КНДР будут достигнуты.

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР, Майк Помпео  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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