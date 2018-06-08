США может ужесточить санкции против КНДР, - Помпео

США ожидают полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова

Соединенные Штаты будут ужесточать меры в отношении КНДР, если договоренности между Пхеньяном и Вашингтоном не будут достигнуты с помощью дипломатических процессов. Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил 7 мая на пресс-конференции в Белом Доме.

"Полная, поддающаяся проверке и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова является единственным результатом, который мы примем. Пока мы не достигнем наших целей, меры, которые ввели США, в отношении КНДР, останутся", - сказал Помпео.

Госсекретарь добавил, что "если дипломатия не даст желаемых результатов, эти меры будут расширены".

.@SecPompeo: U.S. has been clear time and time again: the complete, verifiable and irreversible denuclearization of the Korean Peninsula is the only outcome we will accept. Until we achieve our goals, the measures that the world, alongside U.S., has put on the regime will remain. pic.twitter.com/75HCDxLDvH — Department of State (@StateDept) June 7, 2018

Напомним, президент США Дональд Трамп может пригласить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в США, если встреча сторон на саммите в Сингапуре 12 июня пойдет хорошо.

Трамп ожидает, что после встречи с лидером КНДР между странами нормализуются отношения. Также он отметил, что США, Япония, Китай и Южная Корея поддержат Северную Корею, если договоренности с руководителем КНДР будут достигнуты.