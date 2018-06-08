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США може посилити санкції проти КНДР, - Помпео

НовиниПолітика    08.06.2018 - 01:21
Фото: Майк Помпео (flickr.com)
Фото: Майк Помпео (flickr.com)

США очікують повної і незворотної денуклеаризації Корейського півострова

Сполучені Штати будуть посилювати заходи щодо КНДР, якщо домовленості між Пхеньяном і Вашингтоном не будуть досягнуті за допомогою дипломатичних процесів. Про це держсекретар США Майк Помпео заявив 7 травня на прес-конференції в Білому Домі.

"Повна і необоротна денуклеарізація Корейського півострова, така, що піддається перевірці, є єдиним результатом, який ми приймемо. Поки ми не досягнемо наших цілей, заходи, які ввели США, відносно КНДР, залишаться", - сказав Помпео.

Держсекретар додав, що "якщо дипломатія не дасть бажаних результатів, ці заходи будуть розширені".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп може запросити лідера Північної Кореї Кім Чен Ина в США, якщо зустріч сторін на саміті в Сінгапурі 12 червня піде добре.

Трамп очікує, що після зустрічі з лідером КНДР між країнами нормалізуються відносини. Також він зазначив, що США, Японія, Китай і Південна Корея підтримають Північну Корею, якщо домовленості з керівником КНДР будуть досягнуті.

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР, Майк Помпео  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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