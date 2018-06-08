США може посилити санкції проти КНДР, - Помпео

США очікують повної і незворотної денуклеаризації Корейського півострова

Сполучені Штати будуть посилювати заходи щодо КНДР, якщо домовленості між Пхеньяном і Вашингтоном не будуть досягнуті за допомогою дипломатичних процесів. Про це держсекретар США Майк Помпео заявив 7 травня на прес-конференції в Білому Домі.

"Повна і необоротна денуклеарізація Корейського півострова, така, що піддається перевірці, є єдиним результатом, який ми приймемо. Поки ми не досягнемо наших цілей, заходи, які ввели США, відносно КНДР, залишаться", - сказав Помпео.

Держсекретар додав, що "якщо дипломатія не дасть бажаних результатів, ці заходи будуть розширені".

.@SecPompeo: U. S. has been clear time and time again: the complete, verifiable and irreversible denuclearization of the Korean Peninsula is the only outcome we will accept. Until we achieve our goals, the measures that the world, alongside U. S., has put on the regime will remain. pic.twitter.com/75HCDxLDvH — Department of State (@StateDept) June 7, 2018

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп може запросити лідера Північної Кореї Кім Чен Ина в США, якщо зустріч сторін на саміті в Сінгапурі 12 червня піде добре.

Трамп очікує, що після зустрічі з лідером КНДР між країнами нормалізуються відносини. Також він зазначив, що США, Японія, Китай і Південна Корея підтримають Північну Корею, якщо домовленості з керівником КНДР будуть досягнуті.